JR Trade: CEO da Hakam fala sobre impacto do marketing digital nas campanhas eleitorais

O cuidado com a imagem de políticos e candidatos é cada vez mais importante - e não se restringe apenas ao período das eleições. Nesse cenário, ganha destaque o especialista em marketing digital, responsável por traçar estratégias para construir e consolidar a imagem de personalidades públicas e campanhas. No JR Trade, o publicitário Sergio Lima, CEO da agência Hakam - que integrou a equipe de marketing da campanha de Jair Bolsonaro em 2022 - destaca a importância do uso de dados na busca por relevância nas redes sociais e aponta os principais erros cometidos nesse processo.



