JR Trade: CEO da Ogilvy Brasil explica como a agência incorpora as novas tendências no dia a dia

Aliar tecnologia, cultura e conteúdo é um dos principais desafios do mercado publicitário atualmente. Na Ogilvy Brasil, as disrupções digitais - especialmente a inteligência artificial -, a fragmentação do consumo em múltiplas mídias e o fortalecimento dos influenciadores são encarados como oportunidades. Em entrevista ao JR Trade, o CEO Luiz Fernando Musa explica como a agência se reinventa para enfrentar o "caos" de transformações do setor e incorporar, dia a dia, as novas tendências.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!