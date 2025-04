JR Trade: Diretora-geral da Monks explica como transformar tendências em campanhas em cinco dias

Usando tecnologia, estratégia e cultura, a agência Monks tem se destacado no mercado brasileiro, reinventando a forma como as marcas se conectam com o público. Em 2024, seu desempenho foi reconhecido com o TikTok Awards na categoria Agência do Ano. No JR Trade, Marina Pires, diretora-geral da Monks no Brasil, explicou como a equipe trabalha para transformar tendências em campanhas desenvolvidas em, no máximo, cinco dias. Além disso, destacou a inédita pesquisa sobre fandoms, que analisou a dinâmica entre fãs e ídolos, auxiliando na criação de estratégias que aproximam empresas e clientes.



