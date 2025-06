JR Trade: Sócio fundador da AKM destaca como a agência alia criatividade com temas importantes

Com 27 anos de trajetória, a AKM vem transformando pessoas e conectando marcas por meio de experiências memoráveis. Referência no live marketing, a agência foi pioneira no Brasil e se tornou a primeira a conquistar um Leão de Prata no segmento no prestigiado Festival de Cannes. No JR Trade, o sócio fundador Celio Ashcar Junior destaca como a agência alia criatividade com propósito, incorporando pautas como mudanças climáticas e responsabilidade social ao seu dia a dia. Ele também revela os bastidores do rebranding que reposicionou a marca sob o lema: "Independente de qualquer coisa”.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!