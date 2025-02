Live JR: Especialistas analisam o retorno de Donald Trump ao poder André Tal recebe Hugo Garbe e Alexandre Coelho; assista ao vivo Live JR|Do R7 20/01/2025 - 16h23 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com apresentação do jornalista André Tal e participação de Hugo Garbe, professor Doutor de Economia do Mackenzie, e de Alexandre Coelho, professor Doutor de Relações Internacionais na FESP-SP, a Live JR mostra e analisa o retorno de Donald Trump ao poder. Assista ao vivo!