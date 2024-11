Podcast JR 15 Min #1038 | Futebol ou guerra? A violência que mancha o esporte brasileiro

No último fim de semana, um trágico acontecimento na Rodovia Fernão Dias, no trecho que passa por Mairiporã, na Grande São Paulo, assustou o país. Uma emboscada de torcedores organizados do Palmeiras contra os do Cruzeiro deixou um morto e 17 feridos. Com cerca de 150 envolvidos, as agressões, que incluíram pedaços de madeira e fogo, e que teriam sido planejadas, revelam uma face sombria do nosso futebol. Por que, ano após ano, torcedores continuam se agredindo? O que as autoridades precisam fazer para separar os criminosos dos apaixonados por futebol? E como evitar novos ataques? Giovanna Risardo e a repórter Cleisla Garcia conversam com Rodrigo Monteiro, professor de Sociologia do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense (UFF) e especialista em violência e torcidas organizadas.