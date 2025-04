Podcast JR 15 Min #1156 | Brasileirão: emoções, surpresas e decepções da competição

Gols, defesas, lesões, demissões e contratações frustradas. O Campeonato Brasileiro chega à 6ª rodada com as torcidas em um carrossel de emoções. Neste fim de semana, a bola rola por todo o país, com destaque para o duelo entre Cruzeiro e Vasco, que se enfrentam no domingo, com transmissão exclusiva da RECORD para a TV aberta, a partir das 18h. Enquanto o líder Palmeiras recebe o Bahia em busca de mais três pontos, Flamengo e Corinthians protagonizam um clássico de muita rivalidade. Quem decepciona até agora? Quais são os destaques? E o que esperar do Corinthians que contratou Dorival Júnior? Participam deste episódio Cosme Rímoli, colunista do portal R7, e o repórter Jean Brandão.