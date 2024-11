Podcast JR 15 Min #1045 | Governo federal estuda cortes de gastos em meio à alta da Selic

Uma semana agitada na economia mundial. Nos Estados Unidos, a vitória de Donald Trump agitou os mercados, especialmente o dólar. No Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, aumentou a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, elevando a Selic para 11,25% ao ano. Além disso, a pressão pelo controle fiscal levou o governo a discutir um pacote de cortes de gastos nas contas públicas. Por que o Copom aumentou a Selic? Como essa elevação afeta a economia brasileira? E quais áreas podem ser atingidas pelo corte de gastos? Luiz Fara Monteiro e o repórter Emerson Ramos discutem esses movimentos com o economista e professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV/EESP), Joelson Sampaio.