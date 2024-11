Podcast JR 15 Min #1057 | Fake news: como mentiras ameaçam a saúde pública e a confiança na ciência

Nos últimos anos, as redes sociais e aplicativos de mensagens tornaram-se ferramentas poderosas de comunicação, capazes de disseminar informações com uma velocidade surpreendente. No entanto, essa agilidade também abriu espaço para um fenômeno preocupante: as fake news. Na área da saúde, o impacto de notícias falsas pode ser devastador. Recentemente, em Minas Gerais, viralizou um áudio de um suposto servidor de vigilância sanitária de Belo Horizonte afirmando que a cidade enfrenta um "novo tipo de tuberculose" transmitido por meio de um mosquito. A informação foi prontamente desmentida pela prefeitura da capital mineira. Quais são os principais impactos que as notícias falsas representam para a saúde pública? Como identificar se uma informação recebida é verdadeira? E qual o papel dos profissionais de saúde no combate às fake news? Luiz Fara Monteiro e a repórter Camila Cambraia conversam com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), Angelo Vattimo.