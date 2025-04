Podcast JR 15 Min #1140 | Stalking: quando a obsessão se torna um crime

O crime de perseguição, também conhecido como "stalking", completou quatro anos na legislação brasileira. Apesar de ser um avanço no combate à violência, os números ainda são alarmantes: a cada hora, nove mulheres denunciam esse crime em algum lugar do país. Como identificar sinais de que uma pessoa está desenvolvendo esse comportamento obsessivo? Como o "stalking" afeta a saúde mental das vítimas? E existe um perfil psicológico mais comum entre os perseguidores? Luiz Fara Monteiro e a repórter Caterina Achutti conversam com a psicóloga e doutora pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), Liliana Seger.



