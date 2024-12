Podcast JR 15 Min #1062 | Corte de gastos: por que as reações ao plano do governo foram negativas?

Dólar em alta e bolsa de valores em queda. O mercado financeiro reagiu de forma negativa ao pacote de corte de gastos públicos divulgado pelo Governo Federal. As medidas, que buscam ajustar as contas públicas e atender às demandas do mercado, prometem gerar uma economia de R$ 70 bilhões nos próximos dois anos. Após essa repercussão, o Jornal da Record conversou com exclusividade com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que detalhou os principais pontos do plano do governo, que inclui outra medida importante: o reajuste na faixa de isenção do Imposto de Renda. Como o governo definiu as áreas prioritárias para cortes? Por que o mercado financeiro reagiu de forma negativa? E quais serão os próximos passos? Luiz Fara Monteiro e o repórter Emerson Ramos debatem o impacto dessas decisões e seus desdobramentos econômicos e políticos com Renan Silva, professor de Economia do Ibmec Brasília.