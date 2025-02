Podcast JR 15 Min #1106 | Fase de grupos do Paulistão se aproxima do fim com times sob pressão

O Campeonato Paulista entra na reta final da primeira fase com jogos decisivos. No domingo, o Palmeiras, que está fora da zona de classificação do Grupo D, recebe o pressionado São Paulo, que não vence há três partidas. Enquanto isso, o Corinthians, melhor time da primeira fase, chega embalado após a vitória contra o Santos, na Neo Química Arena. Quais são as expectativas para o Choque-Rei entre Palmeiras e São Paulo? Luiz Zubeldía corre risco de demissão? Quem pode parar o Corinthians? E por que o Santos ainda não venceu desde a estreia de Neymar? Luiz Fara Monteiro e o repórter Jean Brandão conversam com o colunista do Portal R7, Cosme Rimoli.