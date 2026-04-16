Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (16)
Ex-presidente do BRB é preso pela Polícia Federal durante investigações sobre o caso Master. Rússia faz ataque mais letal do ano contra Ucrânia
Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal prendeu mais duas pessoas em um desdobramento das investigações sobre fraudes no Banco Master. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi preso durante a manhã desta quinta-feira (16) em Brasília (DF). E ainda: Rússia faz ataque mais letal do ano contra Ucrânia.
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Ex-presidente do BRB é preso pela Polícia Federal durante investigações sobre o caso Master
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Supertufão atinge ilhas americanas no Oceano Pacífico. Golfinhos fazem acrobacias na praia de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.
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Operação da polícia mira golpe com falsos anúncios de concursos. Rússia atinge navios estrangeiros em ataque à Ucrânia.
Rússia atinge navios estrangeiros em ataque à Ucrânia
O porto, às margens do Rio Danúbio, é alvo frequente de ataques desde o começo da guerra, devido à importância para o comércio exterior da Ucrânia