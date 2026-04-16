Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (16)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal prendeu mais duas pessoas em um desdobramento das investigações sobre fraudes no Banco Master. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi preso durante a manhã desta quinta-feira (16) em Brasília (DF). E ainda: Rússia faz ataque mais letal do ano contra Ucrânia.



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