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JR 24H

Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (16)

Ex-presidente do BRB é preso pela Polícia Federal durante investigações sobre o caso Master. Rússia faz ataque mais letal do ano contra Ucrânia

Conteúdo Exclusivo|Do R7

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Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal prendeu mais duas pessoas em um desdobramento das investigações sobre fraudes no Banco Master. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi preso durante a manhã desta quinta-feira (16) em Brasília (DF). E ainda: Rússia faz ataque mais letal do ano contra Ucrânia.

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