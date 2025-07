Caminhão que derrubou carga após bater em passarela é removido de avenida de São Paulo

Um caminhão que transportava uma máquina de 13 toneladas colidiu com uma passarela de pedestres em uma avenida próxima ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo , na manhã desta terça-feira (22). Câmeras de segurança registraram o momento da colisão. A estrutura de madeira que revestia a máquina foi destruída. O caminhão seguia para Uberlândia, Minas Gerais. O acidente causou complicações no trânsito. Não houve feridos e os veículos foram removidos da pista.



