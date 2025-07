França confirma duas mortes devido a onda de calor

Na França, o calor extremo foi responsável por duas mortes. 300 pessoas precisaram de atendimento médico no país por causa da onda de calor que atinge diversos países europeus. A Agência de Meteorologia francesa informou que vários alertas vermelhos continuam ativos, com temperaturas que variam de 34°C a 39°C nesta quarta-feira (2).



