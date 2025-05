Governo lança programa para acolher e dar orientações jurídicas para vítimas de crimes

O governo federal lançou o programa "Recomeçar", com objetivo de acolher e dar orientações jurídicas para vítimas de crimes. O programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública será executado pelos ministérios públicos estaduais. Eles terão acesso a R$ 30 milhões para a contratação de equipes multidisciplinares, que terão o objetivo de dar acolhimento e orientações jurídicas para quem foi vítima de algum crime. 18 ministérios públicos, incluindo o do Distrito Federal, já aderiram ao programa. A expectativa é que todos os 27 participem da iniciativa.



