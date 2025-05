Governo publica regras de programa de qualificação profissional para inscritos no CadÚnico

O governo publicou nesta segunda-feira (5) as regras do programa "Acredita no Primeiro Passo", que vai oferecer qualificação profissional para inscritos no CadÚnico. Estados, municípios, organizações sociais e instituições públicas ou privadas podem aderir ao programa, oferecendo cursos e vagas de trabalho, entre outras ações. O objetivo é qualificar profissionalmente e inserir no mercado pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de estimular o empreendedorismo.