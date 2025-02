Homem resgata cachorrinha de rio congelado nos EUA

Nos Estados Unidos, um homem enfrentou o frio para salvar uma cadela que estava se afogando num rio quase congelado, no estado de Vermont. Ele estava em uma lanchonete com seus filhos quando percebeu que a cachorrinha não conseguia sair do rio. Após tentar chamá-la, entrou no rio de camiseta e calça de moletom, e conseguiu realizar o resgate. A cadela foi devolvida à sua tutora por meio da placa de identificação encontrada com ela.