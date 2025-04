Inflação desacelera em março para todas as faixas de renda

Depois de subir em fevereiro, a inflação desacelerou em março e ficou em 0,56%, segundo o Ipea. O alívio foi sentido por todas as faixas de renda, mas principalmente pelas famílias de renda muito baixa, baixa e média-baixa — beneficiadas pela queda nas passagens de ônibus e metrô, além do reajuste mais brando na conta de luz. Já nas faixas de renda média e alta, o impacto foi menor, devido à alta das passagens aéreas e de serviços ligados a lazer e recreação.



