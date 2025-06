Prévia da inflação desacelera e chega a 0,26% em junho

O IPCA-15, também conhecido como prévia da inflação, registrou alta em junho. O índice subiu 0,26%, abaixo da taxa de 0,36% registrada em maio. O acumulado no ano é de 3,06%, e, nos últimos doze meses, 5,27%. Os maiores impactos vieram dos gastos com habitação e vestuário. Após nove meses de alta, o grupo alimentação e bebidas teve um recuo de 0,02%.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!