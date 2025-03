Rio de Janeiro intensifica vacinação contra o sarampo

A cidade do Rio de Janeiro intensifica a vacinação contra o sarampo. A estratégia é levar a imunização para locais movimentados, incluindo a Central do Brasil, o Aeroporto Santos Dumont e o terminal Gentileza. Adultos de 18 a 59 anos não imunizados e jovens até 29 anos que precisam de uma dose para completar o esquema vacinal são o foco. Não há casos da doença na capital fluminense desde 2022, mas registros em cidades vizinhas alertaram a Secretaria de Saúde.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!