A Rússia realizou ataques aéreos na Ucrânia utilizando drones. Na cidade de Sumy, no nordeste do país, duas pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas após três drones atingirem a região. Imóveis e veículos foram danificados. A cidade já havia sido alvo de outros ataques recentes; na última terça-feira houve 12 mortos e no domingo 11 vítimas fatais.