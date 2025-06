Seleção brasileira volta a campo contra o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Depois de um empate sem gols contra o Equador fora de casa, a seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira (10) contra o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo marca a estreia de Carlo Ancelotti dirigindo o Brasil em casa, na Neo Quimica Arena, em São Paulo. Se vencer, o Brasil pode garantir a classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2026, caso o Uruguai vença a Venezuela em Montevidéu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!