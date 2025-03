Um tornado arrastou com um carro com a motorista dentro na Flórida, nos EUA. Ela própria fez o registro das imagens. Os ventos ultrapassaram os 200 km por hora. Apesar da força, a mulher não se feriu. Segundo ela, o fenômeno durou cerca de 40 segundos.



