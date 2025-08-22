Crise climática ameaça a recarga de aquíferos brasileiros
Impactos subterrâneos da mudança do clima exigem atenção urgente
Um estudo conduzido por cientistas do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IGc-USP) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revelou que a crise climática global pode comprometer de forma significativa a recarga natural dos aquíferos brasileiros. A pesquisa analisou diferentes cenários climáticos e apontou que a oferta de águas subterrâneas tende a diminuir em praticamente todo o território nacional até o final do século.
Um estudo conduzido por cientistas do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IGc-USP) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revelou que a crise climática global pode comprometer de forma significativa a recarga natural dos aquíferos brasileiros. A pesquisa analisou diferentes cenários climáticos e apontou que a oferta de águas subterrâneas tende a diminuir em praticamente todo o território nacional até o final do século.
