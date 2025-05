Da periferia para Cannes: empresário é homenageado por impacto social no ‘Brasil Global 200 Anos’ O engenheiro e autor best-seller Rafa Prado recebeu destaque em evento que celebra as relações diplomáticas entre Brasil e França O... Feed TV - Arquivo de Sustentabilidade e ESG|Do R7 23/05/2025 - 12h16 (Atualizado em 23/05/2025 - 12h16 ) twitter

Rafa Prado em Cannes (Foto: Reprodução) Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG

No último domingo, Cannes, na França, foi o cenário perfeito para comemorar as relações bilaterais centenárias, mais precisamente dois séculos – entre nós, brasileiros, e os franceses. E como relações e negócios caminham juntos, um painel promovido pela Forbes França, em parceria com a Hith — empresa especializada em negócios de influência no mercado global —, promoveu encontros estrelados durante o Festival de Cannes. Ao lado de Dominique Busso, diretor da publicação, o empresário Rafa Prado discutiu inclusão, conexão e geração de riquezas. Junto dele, estavam os advogados e empresários Nelson e Anne Wilians e a atriz global Marina Ruy Barbosa.

