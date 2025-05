Invasão de polvos no Canal da Mancha gera lucro, mas preocupa ambientalistas Fenômeno ligado ao aquecimento dos oceanos impulsiona pesca, mas alerta para desequilíbrios no ecossistema O conteúdo Invasão de polvos... Feed TV - Arquivo de Sustentabilidade e ESG|Do R7 30/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 30/05/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polvo (Foto: Reprodução) Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG

Uma inesperada “invasão” de polvos no Canal da Mancha surpreendeu pescadores britânicos nesta temporada. Segundo reportagem da Bloomberg, o fenômeno está ligado às temperaturas recordes da superfície do mar na região, que em maio chegaram a ser até 2,5ºC mais quentes que o normal no Reino Unido e até 4ºC na costa oeste da Irlanda, conforme dados do Met Office e do Met Éireann. “O aquecimento foi provocado por sistemas de alta pressão que bloquearam ventos frios e limitaram a circulação de correntes geladas”, explicou o climatologista Paul Moore.

Para entender melhor as implicações dessa invasão e os riscos ambientais envolvidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG.

Leia Mais em Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG:

Nelson Wilians é destaque na liderança de advocacia full service e atendimento a ESG na América Latina

Da periferia para Cannes: empresário é homenageado por impacto social no ‘Brasil Global 200 Anos’

O desafio de reciclar a caixinha longa vida no Brasil