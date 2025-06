Mesmo com recuo, aposta em diversidade segue como estratégia de ESG de grandes marcas Presença da Matrix na Parada de São Paulo reforça movimento ESG de empresas que tratam diversidade como estratégia, não só marketing... Feed TV - Arquivo de Sustentabilidade e ESG|Do R7 20/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 20/06/2025 - 20h16 ) twitter

Camila Libório (Foto: Matrix – Grupo L’Oréal) Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG

Segundo o estudo “Diversity Matters” da consultoria McKinsey, empresas com maior diversidade em seus quadros executivos têm até 36% mais chance de superar a rentabilidade de concorrentes menos diversas. Para especialistas, isso reforça o papel do “S” (social) no ESG. No Brasil, um levantamento do Great Place to Work revelou que ambientes inclusivos impactam diretamente o engajamento e a produtividade de equipes. Nesse contexto, o Grupo L’Oréal participa pela terceira vez da Parada de São Paulo com um trio elétrico que promove shows, performances e transformações capilares ao vivo. A iniciativa visa, segundo a empresa, contribuir com a valorização da autoestima e da liberdade de expressão — especialmente por meio da estética capilar. Camila Libório, líder da marca Matrix no Brasil, afirma que a ação é parte de uma política mais ampla e contínua de inclusão: “Para nós, representatividade não é uma demanda de junho, mas uma responsabilidade diária com as pessoas que atendemos e com quem trabalha conosco”.

