Nelson Wilians é destaque na liderança de advocacia full service e atendimento a ESG na América Latina De um sítio sem luz no PR à advocacia global: "Um projeto só é verdadeiramente bem-sucedido quando melhora a vida de outras pessoas... Feed TV - Arquivo de Sustentabilidade e ESG|Do R7 29/05/2025 - 21h16 (Atualizado em 29/05/2025 - 21h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nelson Wilians (Foto: Divulgação) Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG

De um pequeno sítio no interior do Paraná, sem energia elétrica ou água encanada, à liderança do maior escritório de advocacia full service da América Latina, essa é a trajetória de Nelson Wilians no cenário jurídico brasileiro. Visto como símbolo de superação e visão empreendedora, ele redefiniu o modelo tradicional de advocacia ao unir habilidade técnica, mentalidade corporativa e propósito social. Hoje, aos 54 anos, ele comanda uma operação jurídica com presença em todas as capitais do Brasil e representações estratégicas em países como Portugal, China, Índia e Estados Unidos.

Para saber mais sobre a inspiradora trajetória de Nelson Wilians, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG.

Leia Mais em Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG:

Da periferia para Cannes: empresário é homenageado por impacto social no ‘Brasil Global 200 Anos’

O desafio de reciclar a caixinha longa vida no Brasil

Notas com defeito ganham nova vida como móveis valiosos