Tainara Oliveira destaca visão de futuro na comunicação: 'Potencializar talentos sem perder o lado humano' A empresária mineira está à frente da expansão da Revista Adames e lidera modernização com investimento superior a R$ 2 milhões

Equipe da Revista Adames (Foto: Krlos Pavarini/ Fekin Studios) Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG

Com forte atuação no mercado de artistas e influenciadores, a Revista Adames se reposiciona e investe pesado em expansão, agora sob a gestão de Tainara Oliveira. A nova CEO lidera um processo de modernização que inclui um investimento superior a R$ 2 milhões em tecnologia, branding e talentos. A empresária destaca a visão de futuro no segmento: “Queremos potencializar talentos, mas sem perder o lado humano. Para nós, cada história importa.”

