61 socos: caso no RN retrata escalada da violência contra mulheres

Joédson Alves/Agência Brasil



Os 61 socos desferidos contra Juliana Garcia, na cidade de Natal (RN), no último sábado (26), chocaram o Brasil diante da violência flagrada por uma câmera no elevador do prédio. O autor do crime, o namorado dela, Igor Cabral, foi preso em flagrante. O episódio, que chamou atenção de todo o país, traz à tona a escalada da violência no país contra a mulher: tanto pelo que é registrado, como no caso de Juliana, como também pelos aspectos subjetivos que não são possíveis de contabilizar.

Para entender melhor essa triste realidade e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

