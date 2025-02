Acidente entre moto e caminhonete é registrado na Santos Dumont em Indaiatuba Na amanhã desta terça-feira (25) um acidente gravíssimo entre uma motocicleta e uma caminhonete foi... Portal Veloz|Do R7 25/02/2025 - 12h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na amanhã desta terça-feira (25) um acidente gravíssimo entre uma motocicleta e uma caminhonete foi registrado no Km 53 da Rodovia Santos Dumont, sentido sul, em Indaiatuba (SP). De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), familiares disseram que a vítima tinha saído da casa da namorada atrasado para o trabalho e estava a caminho do local quando acabou colidindo com a caminhonete. A vítima foi socorrida pelo Helicóptero Águia da Polícia Militar (PM) para o Hospital de Sumaré em estado grave com fratura expostas.

Para mais detalhes sobre este acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Homem comete suicídio após matar a esposa e a filha em Piracicaba

Empresas e bancos têm até sexta para enviar comprovantes para o IR

Sumaré define data e tema da 8ª Conferência Municipal do Meio Ambiente do município