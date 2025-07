Acqua Float traz técnica de relaxamento profundo com padrão internacional Método inovador de relaxamento simula gravidade zero e ajuda a combater estresse, insônia, ansiedade e... Portal Veloz|Do R7 15/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 15/07/2025 - 08h17 ) twitter

Portal Veloz

Método inovador de relaxamento simula gravidade zero e ajuda a combater estresse, insônia, ansiedade e dores crônicas. A técnica da flutuação, embora ainda pouco conhecida por muitos brasileiros, vem ganhando espaço graças à Acqua Float, pioneira nacional no desenvolvimento, fabricação e comercialização de cápsulas de flutuação com tecnologia própria. O método tem origem nos Estados Unidos, nos anos 1950, e é amplamente utilizado em países como Canadá e Austrália. Agora, ganha destaque por aqui com padrão internacional de qualidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra todos os benefícios dessa técnica revolucionária!

