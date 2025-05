Adolescente morre em Brasília por complicações causadas por cigarro eletrônico: uso entre jovens preocupa especialistas Os danos foram causados pela substância inalada através do dispositivo chamado “vape” Uma adolescente de... Portal Veloz|Do R7 29/05/2025 - 18h16 (Atualizado em 29/05/2025 - 18h16 ) twitter

Portal Veloz

Os danos foram causados pela substância inalada através do dispositivo chamado “vape”. Uma adolescente de 15 anos morreu nesta quarta-feira (28), em Brasília, após sofrer complicações pulmonares graves relacionadas ao uso de cigarro eletrônico. A jovem estava internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e não resistiu aos danos causados pela substância inalada através do dispositivo, popularmente conhecido como vape.

Para entender melhor os riscos e as implicações do uso de cigarros eletrônicos entre os jovens, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

