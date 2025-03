Americana decreta situação de emergência para dengue Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana decretou, nesta sexta-feira (28), situação de emergência em... Portal Veloz|Do R7 29/03/2025 - 08h06 (Atualizado em 29/03/2025 - 08h06 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana decretou, nesta sexta-feira (28), situação de emergência em saúde pública em razão do cenário da dengue no município. O Decreto nº 13.702/2025, publicado no Diário Oficial, estabelece medidas administrativas para intensificar o controle e combate às arboviroses. A decisão acompanha as diretrizes do Governo de São Paulo, conforme o Decreto Estadual nº 69.359/2025, que reconhece a epidemia de dengue em todo o território paulista.

Saiba mais sobre as medidas e ações implementadas no combate à dengue consultando a matéria completa no Portal Veloz.

