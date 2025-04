Americana lidera ranking de segurança na RMC entre as cidades de 100 mil a 500 mil habitantes Foto: Prefeitura de Americana Americana conquistou a primeira colocação no eixo de Segurança do Ranking... Portal Veloz|Do R7 17/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 17/04/2025 - 10h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de Americana

Americana conquistou a primeira colocação no eixo de Segurança do Ranking Connected Smart Cities 2024 entre os municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC) com população entre 100 mil e 500 mil habitantes. No recorte estadual, considerando cidades do mesmo porte, o município figura na 15ª posição, e, no ranking nacional geral, ocupa o 47º lugar.

Para mais detalhes sobre essa conquista e os investimentos em segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

