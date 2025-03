Após curtir Carnaval, Neymar vê Santos ser eliminado do Paulistão entre os reservas Com dores na coxa, o craque Neymar ficou no baco de reservas neste domingo (9)... Portal Veloz|Do R7 10/03/2025 - 08h25 (Atualizado em 10/03/2025 - 08h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com dores na coxa, o craque Neymar ficou no baco de reservas neste domingo (9) e sequer entrou em campo na partida em que o Santos perdeu para o Corinthians por 2 a 1 e foi eliminado do Campeonato Pualista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a situação de Neymar e o desempenho do Santos!

Leia Mais em Portal Veloz:

Aeronave cai em aldeia indígena de SP; uma pessoa morreu no local

Sul e Sudeste terão áreas com menos de 20°C hoje após dias de temperaturas acima dos 30°C

Receita Federal deve divulgar as regras do Imposto de Renda 2025 nesta semana