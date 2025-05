Argentina e União Europeia seguem a China e suspendem importações de frango Outros países, como Reino Unido, Japão, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, optaram por restringir... Portal Veloz|Do R7 16/05/2025 - 21h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 21h24 ) twitter

Portal Veloz

Outros países, como Reino Unido, Japão, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, optaram por restringir as compras apenas às aves oriundas do estado do Rio Grande do Sul. A confirmação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil, registrada nesta sexta-feira (16), no município de Montenegro (RS), provocou reações imediatas no cenário internacional. A Argentina e a União Europeia decidiram suspender temporariamente as importações de carne de frango brasileira, seguindo medida semelhante já adotada pela China, como mostrou mais cedo o Portal Veloz.

