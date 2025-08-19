Logo R7.com
Artistas pedem justiça por cavalo mutilado em Bananal

O caso do cavalo que teve as patas mutiladas com um facão durante uma cavalgada...

O caso do cavalo que teve as patas mutiladas com um facão durante uma cavalgada em Bananal, interior de São Paulo, continua gerando grande repercussão nas redes sociais. A morte do animal mobilizou celebridades, ativistas e internautas, que pedem justiça e punição ao responsável. Entre os nomes que se manifestaram estão a cantora Ana Castela, a ativista Luísa Mell e a atriz Paolla Oliveira, que usaram suas redes sociais para condenar o crime e cobrar providências das autoridades.

