Artistas pedem justiça por cavalo mutilado em Bananal O caso do cavalo que teve as patas mutiladas com um facão durante uma cavalgada... Portal Veloz|Do R7 19/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O caso do cavalo que teve as patas mutiladas com um facão durante uma cavalgada em Bananal, interior de São Paulo, continua gerando grande repercussão nas redes sociais. A morte do animal mobilizou celebridades, ativistas e internautas, que pedem justiça e punição ao responsável. Entre os nomes que se manifestaram estão a cantora Ana Castela, a ativista Luísa Mell e a atriz Paolla Oliveira, que usaram suas redes sociais para condenar o crime e cobrar providências das autoridades.

Para saber mais sobre este caso chocante e as reações das celebridades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Prefeitura de Limeira proíbe eventos festivos no Parque da Cidade

Rússia lança maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde julho após reunião na Casa Branca

Trump liga para Putin para marcar encontro trilateral com Zelensky