Atropelamento de pedestre é registrado na Rodovia Santos Dumont em Campinas Um atropelamento de pedestre foi registrado na manhã desta quarta-feira (30), no km 62,5 da... Portal Veloz|Do R7 30/07/2025 - 09h17 (Atualizado em 30/07/2025 - 09h17 )

Portal Veloz

Um atropelamento de pedestre foi registrado na manhã desta quarta-feira (30), no km 62,5 da Rodovia Santos Dumont (SP-075), no sentido sul, em Campinas (SP). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor de uma motocicleta Honda CB 330R seguia pela pista quando foi surpreendido por um pedestre atravessando a rodovia repentinamente. O motociclista não conseguiu frear ou desviar a tempo, resultando no atropelamento.

