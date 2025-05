Avião com destino a Dubai retorna a Guarulhos após falha técnica; voo é cancelado Em nota, a companhia aérea confirmou que houve uma falha técnica, sem detalhar a natureza... Portal Veloz|Do R7 22/05/2025 - 20h37 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h37 ) twitter

Em nota, a companhia aérea confirmou que houve uma falha técnica, sem detalhar a natureza do problema. Um avião da companhia Emirates que decolou do Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino a Dubai precisou retornar ao terminal na madrugada desta quinta-feira (22) após apresentar uma falha técnica. A aeronave, um Airbus A380 — o maior avião de passageiros do mundo —, voou por cerca de 15 minutos e realizou cinco voltas sobre a região de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, antes de retornar a Guarulhos. O voo EK262 foi oficialmente cancelado.

