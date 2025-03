Banco Central deve anunciar o quinto aumento seguido da taxa básica de juros nesta quarta (19) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, deve anunciar após reunião... Portal Veloz|Do R7 19/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h46 ) twitter

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, deve anunciar após reunião no fim da tarde desta quarta-feira (20) o quinto aumento seguido desde setembro do ano passado da taxa básica de juros da economia brasileira. A elevação da Selic deverá atingir 1 ponto percentual, passando dos atuais 13,25% para 14,25% ao ano, como foi sinalizado no último encontro do comitê.

