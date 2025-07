Basicoisas revoluciona o varejo com mercados autônomos 24 horas e já ultrapassa 350 unidades no Brasil A Basicoisas nasceu com um propósito claro: transformar a maneira como as pessoas consomem no... Portal Veloz|Do R7 11/07/2025 - 10h59 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A Basicoisas nasceu com um propósito claro: transformar a maneira como as pessoas consomem no dia a dia. Com mercados autônomos 24 horas em condomínios e empresas, a marca une praticidade real, tecnologia própria e uma experiência de compra leve, rápida e sem complicações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra como a Basicoisas está mudando o varejo no Brasil!

Leia Mais em Portal Veloz:

ACIL realiza 4ª Corrida Florescer 2025 no Horto Florestal de Limeira

‘Gerinfonsa’ é atração infantil gratuita no Sesi Limeira

Equipe DNA XV Sub-20 visita o Mauá na tarde desta sexta (11) pelo Paulista Série A