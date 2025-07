Basquete de Holambra é campeão dos Jogos Regionais Foto: Prefeitura de HolambraHolambra participou pela primeira vez dos Jogos Regionais da 4ª região e... Portal Veloz|Do R7 15/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 09h38 ) twitter

Foto: Prefeitura de HolambraHolambra participou pela primeira vez dos Jogos Regionais da 4ª região e começou fazendo bonito: saiu com o título no basquete masculino. A competição foi realizada em Bragança Paulista entre os dias 2 e 13 de julho e reuniu representantes de 48 cidades do estado de São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!

