BioSummit 2025 traz o Brasil como protagonista do agro sustentável com a adoção pioneira da agricultura regenerativa e dos bioinsumos No ano em que o Brasil sedia a COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre... Portal Veloz|Do R7 03/04/2025 - 09h47 (Atualizado em 03/04/2025 - 09h47 )

No ano em que o Brasil sedia a COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) todos os olhos se voltam para as boas práticas agropecuárias adotadas no país, principalmente o uso pioneiro de bioinsumos em grandes culturas comerciais em campo aberto. É nesse contexto que o BioSummit 2025 reúne todos os players dessa cadeia nos dias 04 e 05 de junho, na Expo D. Pedro, em Campinas (SP).

Saiba mais sobre este importante evento e suas inovações no setor agro sustentável consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

