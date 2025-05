Brasil confirma segundo caso de gripe aviária e monitora surtos em seis estados A nova ocorrência foi registrada em cisnes silvestres O Ministério da Agricultura e Pecuária... Portal Veloz|Do R7 19/05/2025 - 20h16 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h16 ) twitter

Portal Veloz

A nova ocorrência foi registrada em cisnes silvestres. O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) confirmou nesta segunda-feira (19) o segundo caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no Brasil. A nova ocorrência foi registrada em cisnes silvestres no município de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, a cerca de 60 quilômetros de Montenegro, onde havia sido identificado o primeiro foco da doença.

Para mais detalhes sobre a situação da gripe aviária no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

