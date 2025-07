Brasil e China firmam acordo para estudar corredor ferroviário ligando o país ao Oceano Pacífico O plano também contempla a integração com outros modais, como rodovias e hidrovias, buscando uma... Portal Veloz|Do R7 07/07/2025 - 19h59 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h59 ) twitter

O plano também contempla a integração com outros modais, como rodovias e hidrovias, buscando uma malha multimodal eficiente e sustentável. O Brasil e a China deram um passo estratégico para ampliar sua integração logística e comercial. Nesta segunda-feira (07), os dois países assinaram um memorando de entendimento para estudar a viabilidade de um novo corredor ferroviário bioceânico, que ligaria o território brasileiro ao Oceano Pacífico por meio do Porto de Chancay, no Peru.

Saiba mais sobre este importante acordo no Portal Veloz.

