Brasil inicia Copa América com vitória de 2 a 0 sobre a Venezuela

Lívia Villas Boas/CBF

O Brasil derrotou a Venezuela por 2 a 0, na noite deste domingo (13) no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito (Equador), em sua estreia na Copa América de futebol feminino. Após este resultado a seleção brasileira ocupa a 2ª colocação do Grupo B da competição com três pontos conquistados.

