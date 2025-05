Campinas Innovation Week 2025 reúne ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação entre expositores e palestrantes Foto: Prefeitura de CampinasO Campinas Innovation Week 2025 vai contar com a participação de vários... Portal Veloz|Do R7 22/05/2025 - 10h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 10h36 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasO Campinas Innovation Week 2025 vai contar com a participação de vários membros do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação apresentando o que há de mais moderno em cada uma das áreas. São universidades, empresas, institutos e associações que são referência para o Brasil e o mundo.De 9 a 13 de junho elas vão apresentar ao público tudo o que é produzido no ecossistema de inovação de Campinas, um dos mais fortes do país. As Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) vêm ampliando seu papel para além da pesquisa acadêmica, assumindo protagonismo como agentes empreendedores que impactam diretamente o ecossistema de inovação. Por esse motivo é cada vez mais importante o contato delas com a sociedade como um todo.Um dos assuntos mais comentados no mundo atualmente, a tecnologia quântica, terá seu espaço no CIW 2025. No dia 11 de junho, haverá um painel com o professor Newton Frateschi, da Unicamp, totalmente voltado a essa área.

