Campinas recebe feira voltada ao universo de gestantes e bebês O mercado global de produtos neonatais e de cuidados com bebês está em uma fase... Portal Veloz|Do R7 06/05/2025 - 10h47 (Atualizado em 06/05/2025 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O mercado global de produtos neonatais e de cuidados com bebês está em uma fase significativa de crescimento, impulsionado principalmente pelos avanços tecnológicos e pela crescente conscientização dos consumidores sobre bem-estar e sustentabilidade. A Feira da Gestante, que será realizada no ExpoBoulevard, no complexo comercial do Shopping Iguatemi (ao lado da loja Tok&Stok), na Av. Senador Darcy Ribeiro, 140, Vila Brandina, em Campinas, ocorrerá entre os dias 14 e 18 de maio.

Não perca a oportunidade de conhecer as novidades e produtos para gestantes e bebês! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Quem declarar até esta sexta-feira (9) pode entrar no 1º lote de restituição do IR 2025

Com expectativa de alta, Copom começa nesta terça (6) reunião para decidir nova taxa básica de juros

Campinas lança incubadora IMATech com foco em cidades inteligentes e sustentabilidade